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الشروط وخطوات التقديم.. اليوم بدء استقبال طلبات النقل الخارجي للمعلمين
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الشروط وخطوات التقديم.. اليوم بدء استقبال طلبات النقل الخارجي للمعلمين

الشروط وخطوات التقديم.. اليوم بدء استقبال طلبات النقل الخارجي للمعلمين

الشروط وخطوات التقديم.. اليوم بدء استقبال طلبات النقل الخارجي للمعلمين
١١:٠٦:٥٦ ص، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم أنه من المقرر أن يبدأ، اليوم الأحد، التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين، حيث يتم استقبال طلبات النقل عبر موقع نور.

طريقة التقديم

1- بعد الدخول على نظام نور يتم الضغط على أيقونة شؤون المعلمين.

2- يتم اختيار رغبات النقل الخارجي.

3- يتم كذلك طباعة الإقرار.

4- توقيع المعلمة وختم المدرسة فقط.

5- تفعيل أيقونة.

مواعيد إجراءات حركة النقل الخارجي

وكشفت الوزارة أن مواعيد إجراءات حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1444هـن هي:

1 – بداية فترة التقديم 18/9/1444هـ.

2 – انتهاء فترة التقديم 7/10/1444هـ.

3 – إعلان النتائج 28/10/1444هـ.

4 – فترة الاعتراض من 1/11/1444هـ وحتى 5/11/1444هـ.

5 – اعتماد النتيجة النهائية 8/11/1444هـ.

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القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية

وأوضحت الوزارة، في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية للعام 1444هـ أن عناصر المفاضلة ستكون وفقًا للآتي:

1 – نقاط سنة التقديم لمن تقدم للنقل قبل عام 1443هـ، 13 نقطة “نقطة عن كل سنة”.

2 – تاريخ التعيين 10 نقاط “0.25 نقطة عن كل سنة خدمة تعليمية”.

3 – متوسط درجة الأداء الوظيفي للعامين السابقين 40 نقطة “الأداء الوظيفي للعام السابق+ الأداء للعام قبل السابق”.

4 – الغياب بدون عذر 14 نقطة “خصم نقطة عن كل يوم”، وعدد أيام الغياب بعذر حسب الفترة المعتمدة في الجدول الزمني 30 نقطة “30 – عدد أيام الدوام حسب الفترة المعتمدة في الجدول الزمني = الناتج = نقطة تخصم من 30 عن كل يوم غياب”.

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شروط احتساب نقاط “سنة التقديم”

وتضمنت القواعد أن يتم احتساب نقاط “سنة التقديم” حسب التالي:

1 – استفادة المعلم من نقاط سنة التقديم في مفاضلته على جميع الرغبات، احتفاظ المتقدم بنقاط سنة التقديم في حال عدم التقدم بطلب النقل.

2 – ألا يفقد المتقدم نقاط سنة التقديم عند تغيير أو إعادة ترتيب أي من رغباته، وانتهاء حق الاستفادة من نقاط سنة التقديم عند نقل المعلم على رغبته الأولى.

3 – ألا يحتسب أي نقطة للمتقدمين الجدد عن سنة التقديم بعد عام 1442هـ.

موانع عدم النظر في طلب النقل

وأكدت الوزارة أن المادة التاسعة عشرة أشارت إلى أن عدم النظر في طلب النقل يكون في الحالات التالية:

1 – من بلغ غيابه المرصود في النظام “15” يومًا فأكثر بدون عذر خلال عدم التمكين من الفترة المعتمدة في الجدول الزمني.

2 – من قل أداؤه الوظيفي في العام الدراسي الماضي عن 70% من 100%.

3 – من لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم “طلب تقاعد، نقل خدمات، استقالة، تحويل لعمل إداري، إلخ” ولم تعدل حالة التسرب قبل إغلاق النظام، والمجاز، والمعار.

والموفد المبتعث لمدة تزيد على فصل دراسي ولا تنتهي فترته قبل بداية العام الدراسي القادم 1445هـ.

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