يؤدي لتباطؤ نبضات القلب.. تحذير طبي من خطورة هذا الدواء على كبار السن

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب من خطورة دواء يستخدم لأمراض القلب على كبار السن خصوصًا.

وقال النمر في حسابه عبر موقع “تويتر”، إن “دواء الديجوكسين من الممكن ان يسبب تباطؤًا شديدًا في نبضات القلب خاصة في كبار السن الذين يعانون القصور الكلوي”.

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دواء ديجوكسين

وديجوكسين دواء مستخلص من أوراق نبتة الديجيتال.

ويُستعمل لعلاج فشل القلب الاحْتِقاني المرافق لاضطرابات معينة بنبض القلب ولإبطاء الرَّجَفان الأُذَيْني.

ويُبطئ الديجوكسين نبض القلب وبذلك تزيد فعالية كل نبضة في ضخ الدم.

غير أن تأثيراته ليست طويلة جدًّا لذلك من السهل التغلب على الأعراض المرافقة له.

وينصح الأطباء بمراقبة العلاج بدقة، نظرًا لأنه وحتى يكون فعالًا يجب على الجرعة المُعطاة أن تكون قريبة جدًّا من الجرعة السامة

وقد يدل الغثيان والتشوُّش والضعف واضطرابات الرؤية على الوصول لمستوى الجرعة السامة.

وفي الحالات السابقة يجب ٳبلاغ الطبيب فورًا، وفقًا لموقع ” ويب طب”.

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تحذيرات عند تناول الدواء ديجوكْسين

أثناء الحمل

ليس هناك معلومات حول أمان تناول الدواء أثناء الحمل على الجنين، لذا يجب وصفه في حال وجود حاجة شديدة له فقط وتحت إشراف الطبيب.

درجة الخطورة: C.

الرضاعة

يجب الحذر واستشارة الطبيب حول تناول المرضع للدواء.

درجة الخطورة: غير مُحددة.

الأطفال والرضع

قد يُسبب الدواء تسممًا لدى الأطفال.

كبار السن

قد تكون هناك حاجة لتقليل الجرعة.

القيادة

يوصى بالامتناع عن القيادة حتى معرفة تأثير الدواء على الجسم.

استخدام العلاجات الطويلة

العملية الجراحية والتخدير

يجب إخبار الطبيب المسؤول وطبيب التخدير بتناول الدواء قبل إجراء العملية.