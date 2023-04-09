توضيح مهم من التأمينات حول تسجيل المُدد بأثر رجعي

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه بإمكان تسجيل المُدد بأثر رجعي بمدة 24 شهرًا من تاريخ تقديم الطلب.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه يمكن تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي عبر زيارة هذا الرابط:

طرق تقديم طلبات ضم المُدد

وبينت المؤسسة طرق تقديم طلبات ضم المدد والخدمات، واحتساب المعاش بعد ضم المدد، كذلك خدماتها الأخرى عبر تطبيق التأمينات الاجتماعية، وخدماتها الإلكترونية.

وتوجد 3 طرق لتقديم طلبات ضم المدد هي:

1 – تقديم الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول أو إلى أحد فروعها.

2 – عن طريق جهة العمل التي يعمل بها.

3 – إرسال طلبه بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة.

4 – تقديم الطلب اختياري.

ويعتبر طلب ضم مدد الاشتراك حق اختياري للمشترك، فله طلب الضم من عدمه، ويحق للمشترك العدول عن طلب ضم خدماته حتى لو تمت الموافقة على طلبه، حسب “اليوم”.

ويشترط أن يتقدم بطلب العدول إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير، وأن يتقدم قبل انتهاء مدة اشتراكه في النظام الأخير.

شروط ضم المدد والخدمات

ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشًا. ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة. ألا يزيد عم المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم. ألا يكون المعاش في النظام قد استحق بسبب العجز.

5- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير.

وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة.

حساب المعاش بعد ضم المدد والخدمات

– يحسب معاش عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التأمينات الاجتماعية على أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين المحدد بموجب أحكام ذلك النظام.

– يحسب معاش آخر عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التقاعد المدني والعسكري على أساس الراتب الأخير في ذلك النظام مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول الاكتواري رقم 5 المرفق بالنظام.

ويكون المعاش الإجمالي مجموع ناتج الفقرتين (أ+ب) .