40 مشاجرة خلال 14 يومًا.. لماذا تكثر الخلافات قبل الإفطار؟

تواصل – فريق التحرير:

سجلت محافظات جازان نحو 40 مشاجرة وخلافات بين مواطنين، خلال الـ 14 يومًا الأولى من شهر رمضان.

ويُعد وقت المغرب أبرز الأوقات التي اندلعت فيها مشاجرات، وانتهت جميعها بالصلح.

أماكن المشادات

وقد تعددت أماكن المشادات على النحو التالي:

– مشاجرات الأسواق.

-مشاجرات الجيران.

-مشادات أصحاب المركبات في الطرق.

-انتظار إشارات المرور.

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أسباب الاشتباكات

وتسببت خمسة عوامل في زيادة توتر المواطنين، ودخولهم في اشتباكات ومشاجرات، ما نتج عنه تدخل الجهات الأمنية نظير البلاغات المقدمة، والمواطنين لفض الاشتباكات، وانتهائها بالصلح والاعتذارات.

وهذه العوامل، هي:

-عدم الالتزام بطابور الاصطفاف في الأسواق.

-قرب أذان المغرب.

-العصبية الزائدة.

-السرعة والاستعجال.

-عدم ضبط النفس،

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغات عدة لمشاجرات المواطنين.

وأشار إلى أنه تمت مباشرة نحو 40 مشاجرة بين مواطنين، ومع أصحاب محلات، خاصة في السباق على الحصول على السمبوسة قبيل أذان المغرب.

لكنه أوضح أنها انتهت جميعها بالصلح، وسط مطالب بضبط النفس، وعدم تكرارها مستقبلاً.

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وقت المغرب ذروة التهور

وأكد المستشار الأسري محمد عبدالسلام، أن وقت المغرب يعد ذروة الأوقات لتهور المواطنين، وعدم ضبط النفس، نتيجة الاستعجال للحاق الإفطار تزامنًا مع دخول الأذان.

وقال إن ذلك يؤدي إلى جرح الصيام، وعدم اكتماله لدى المواطنين.

لذا نصح باستكمال الأغراض المنزلية بوقت كاف قبل المغرب، تفاديًا للازدحام، وعدم الوقوع في خضم المشادات والمشاجرات والتي تكثر بشهر رمضان.

وشدد على أن وعي المواطنين وتثقيفهم يجب أن يكون السمة الأبرز لهم في كل الأوقات، وليس في شهر رمضان فقط.