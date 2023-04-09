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خدمة اليوم.. (اعرف أرقامك) بالملف والسجلات الصحية في 5 خطوات

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خدمة اليوم.. (اعرف أرقامك) بالملف والسجلات الصحية في 5 خطوات

خدمة اليوم.. (اعرف أرقامك) بالملف والسجلات الصحية في 5 خطوات

خدمة اليوم.. (اعرف أرقامك) بالملف والسجلات الصحية في 5 خطوات
١٠:٢٣:٥٤ ص، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم الأحد، لقرائها الكرام، خطوات متابعة ومعرفة الأرقام الصحية الخاصة بالأفراد في الملف والسجلات الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الخدمة تتيح للمستخدم إضافة ومتابعة مؤشراته الحيوية الأربع:

1 – مؤشر ضغط الدم.

2 – مؤشر سكر الدم.

3 – مؤشر كتلة الجسم.

4 – قياس محيط الخصر.

وأضافت أن ذلك متاح مع رسائل توعوية توجيهية لكل قراءة، وبإمكان المستخدم استعراض قراءاته بكل سهولة على شكل رسم بياني أو جدول.

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الخطوات

​1 – سجل الدخول عبر تطبيق “صحتي”.

2 – اضغط على “الملف الصحي” أسفل الشاشة.

3 – ثم اضغط على “السجل الصحي”.

4 – اضغط على عنوان “اعرف أرقامك”.

5 – واضغط على أحد المؤشرات الأربعة لإضافة قراءة جديدة.

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المتطلبات

1 – تاريخ الميلاد.

​2 – رقم الجوال.

3 – رقم الهُوية الوطنية أو الإقامة.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 011 212 5555 – 937″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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أخبار السعودية السجل الصحي المؤشرات الحيوية تطبيق صحتي خدمة اليوم وزارة الصحة

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