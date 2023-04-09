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جاهزية التوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر (فيديو وصور)

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جاهزية التوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر (فيديو وصور)

جاهزية التوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر (فيديو وصور)

جاهزية التوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر (فيديو وصور)
١٠:١٤:٣٥ ص، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة التوسعة السعودية الثالثة جاهزية التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من رمضان.

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منظومة من الخدمات لإتمام التوسعة

ويأتي ذلك من خلال منظومة من الخدمات الميدانية، والهندسية، والفنية، وتنفيذ الأعمال وفق خطط تشغيلية.

إضافة إلى كوادر بشرية من مهندسين وفنيين ومراقبين وعمالة، يعملون على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وجرى تنفيذ الخطط الخدمية الميدانية في أدوار مبنى التوسعة كافة، وتهيئة الساحات من جميع المحاور والممرات للقادمين من أنفاق جرول، وجبل الكعبة، حسب الخطط المعدة للعشر الأواخر من رمضان.

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النظافة والتعطير والإضاءة

إضافة إلى تكثيف عمليات النظافة والتعطير على مدار الساعة والتأكد من تشغيل مشربيات ماء زمزم وتأمين الحافظات، وتجهيز الأبواب وتأمين السجاد في جميع المصليات.

وكذلك الاهتمام بجميع الجوانب الهندسية والفنية بالتوسعة السعودية الثالثة، وتشغيل المصاعد والسلالم الكهربائية وتشغيل نظام التكييف وفق معايير تراعي درجات حرارة الجو، ونقاء الهواء.

إضافة إلى تشغيل نظام الإضاءة الداخلية والخارجية وكل أنظمة الصوت وفعاليته وتجهيز مداخل ومخارج من وإلى المبنى.

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التعطير التكييف التوسعة السعودية الثالثة الساحات العشر الأواخر المسجد الحرام المصليات المصلين النظافة شهر رمضان ماء زمزم

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