تنبيهات عاجلة لـ”الأرصاد”: أمطار على مكة والمدينة ورياح وأتربة بـ نجران وبيشة

تواصل – واس:

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم.

وقال إنها تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة من صباح الأحد.

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أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة

ونبه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة، وينبع، والعلا، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، والحناكية، والمهد، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنئ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية من ظهر اليوم الأحد وتستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة، شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة من صباح الأحد.

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أتربة مثارة على بيشة وتثليث وطريب

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدماً عن تكون أتربة مثارة على منطقة عسير.

وقال إن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، على محافظات بيشة، وتثليث، وطريب، والعرين، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

توقعات الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 8 مناطق

وأضاف أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.