الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بالتفاصيل.. تعليق الدراسة الحضورية في مناطق ومحافظات المملكة لهذا السبب
تعليق الدراسة الحضورية اليوم بتعليم مكة والجموم وبحرة والكامل
اليوم.. الدراسة عن بُعد في جامعة أم القرى
تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تهامة قحطان بتعليم سراة عبيدة
عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص.. اليوم
سلطان بروناي دار السلام يصل جدة (صور)

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بالتفاصيل.. تعليق الدراسة الحضورية في مناطق ومحافظات المملكة لهذا السبب

بالتفاصيل.. تعليق الدراسة الحضورية في مناطق ومحافظات المملكة لهذا السبب

بالتفاصيل.. تعليق الدراسة الحضورية في مناطق ومحافظات المملكة لهذا السبب
٠٨:٥٥:٠٩ ص، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عدة إدارات تعليمية وجامعية، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة تعليق الدراسة، اليوم الأحد، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص.

وأرجعت إدارة التعليم في جدة ذلك إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة، حمود الصقيران، أنه تم تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، مشيراً إلى أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس بيشة

قررت إدارة تعليم بيشة، التابعة لمنطقة عسير، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد الموافق 9 من أبريل، في جميع مدارسها، ولجميع الطلاب ومنسوبي التعليم.

وقالت “تعليم بيشة” في بيان، أوردته عبر “تويتر”، أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار الدراسة يوم الأحد 18 / 9 /1444هـ عن بعد عبر منصة مدرستي.

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تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تهامة قحطان بتعليم سراة عبيدة

أعلنَت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة تعليقَ الدراسة الحضورية، اليوم الأحد، في مدارس مكتب التعليم بتهامة قحطان فقط.

وقالت إدارة التعليم إن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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الدراسة عن بعد في “تعليم الطائف”

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة تعليم الطائف، أمس السبت، تعليق الحضور، اليوم الأحد الموافق 9 من إبريل، بتعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

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الدراسة عن بُعد في جامعة أم القرى

أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة اليوم في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد.

وقالت الجامعة إن ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

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تعليق الدراسة الحضورية بتعليم مكة والجموم وبحرة والكامل

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم الأحد.

وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي توقعت هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بمدارس مكة، والجموم، وبحرة، والكامل.

وأضافت أن الدراسة ستكون عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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توقعات الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 8 مناطق

وأضاف أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

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