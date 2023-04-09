بالتفاصيل.. تعليق الدراسة الحضورية في مناطق ومحافظات المملكة لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عدة إدارات تعليمية وجامعية، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة تعليق الدراسة، اليوم الأحد، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص.

وأرجعت إدارة التعليم في جدة ذلك إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة، حمود الصقيران، أنه تم تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، مشيراً إلى أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص.. اليوم

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع ..

تقرر تحويل الدراسة اليوم الأحد 18 / 9 / 1444هـ لتكون (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي ،بمدارس جدة ورابغ وخليص لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.#تعليم_جده pic.twitter.com/iZJqJ23A3t — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) April 8, 2023

تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس بيشة

قررت إدارة تعليم بيشة، التابعة لمنطقة عسير، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد الموافق 9 من أبريل، في جميع مدارسها، ولجميع الطلاب ومنسوبي التعليم.

وقالت “تعليم بيشة” في بيان، أوردته عبر “تويتر”، أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار الدراسة يوم الأحد 18 / 9 /1444هـ عن بعد عبر منصة مدرستي.

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تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس بيشة.. اليوم

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ؛فقد تقرر استمرار الدراسة يوم غدٍ الأحد 18 / 9 /1444هـ

عن بُعد عبر #منصة_مدرستي لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات مدارس #تعليم_بيشة . pic.twitter.com/NdYaMSGt0f — إدارة تعليم بيشة (@MOE_BIA) April 8, 2023

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تهامة قحطان بتعليم سراة عبيدة

أعلنَت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة تعليقَ الدراسة الحضورية، اليوم الأحد، في مدارس مكتب التعليم بتهامة قحطان فقط.

وقالت إدارة التعليم إن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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🔴عاجل ..

متحدث #تعليم_سراة_عبيدة عبدالله المالكي:

بناءًعلى ماورد من الجهات المختصةحيال جريان السيول وانقطاع الطرق المؤديةللمدارس وحرصًاعلى سلامةالجميع فقدتقرر بأن تكون الدراسة #عن_بعد ليوم غدٍ الأحد 18/ 9 / 1444هـ عبر #منصة_مدرستي بالمدارس التابعةلمكتب التعليم في تهامةقحطان فقط pic.twitter.com/QN8q1NafUB — إدارة تعليم سراة عبيدة (@MOE_SRA) April 8, 2023

الدراسة عن بعد في “تعليم الطائف”

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة تعليم الطائف، أمس السبت، تعليق الحضور، اليوم الأحد الموافق 9 من إبريل، بتعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

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بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الأحد 18 / 9 / 1444 بـ #تعليم_الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي. pic.twitter.com/f4aR7VAl4n — إدارة تعليم الطائف (@MOE_TIF) April 8, 2023

الدراسة عن بُعد في جامعة أم القرى

أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة اليوم في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد.

وقالت الجامعة إن ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

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اليوم.. الدراسة عن بُعد في جامعة أم القرى

#جامعه_أم_القرى: بناءً على ما ورد من #الأرصاد..

تعليق الدراسة الحضورية اليوم (الأحد) وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها pic.twitter.com/ymd8E9txT6 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 9, 2023

تعليق الدراسة الحضورية بتعليم مكة والجموم وبحرة والكامل

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم الأحد.

وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي توقعت هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بمدارس مكة، والجموم، وبحرة، والكامل.

وأضافت أن الدراسة ستكون عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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تعليق الدراسة الحضورية اليوم بتعليم مكة والجموم وبحرة والكامل

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة اليوم الأحد 18 / 9 / 1444هـ عبر #منصة_مدرستي ،بمدارس مكة و الجموم وبحرة والكامل لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.#تعليم_مكة pic.twitter.com/zadhaAclPj — إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) April 9, 2023

توقعات الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 8 مناطق

وأضاف أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.