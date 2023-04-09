اليوم.. الدراسة عن بُعد في جامعة أم القرى

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أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة اليوم في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد.

تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى

وقالت الجامعة إن ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

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توقعات الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

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أمطار وسيول على 8 مناطق

وأضاف أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

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