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تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تهامة قحطان بتعليم سراة عبيدة

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تهامة قحطان بتعليم سراة عبيدة

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تهامة قحطان بتعليم سراة عبيدة
٠٧:٤٩:٣٦ ص، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنَت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة تعليقَ الدراسة الحضورية، اليوم الأحد، في مدارس مكتب التعليم بتهامة قحطان فقط.

تقارير الأرصاد

وقالت إدارة التعليم إن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

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منصة مدرستي

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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الدراسة عن بعد في “تعليم الطائف”

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة تعليم الطائف، أمس السبت، تعليق الحضور، اليوم الأحد الموافق 9 من إبريل، بتعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

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حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 8 مناطق

وأضاف أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

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