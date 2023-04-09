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عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص.. اليوم

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص.. اليوم

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص.. اليوم
٠٧:٢٩:٠٢ ص، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة تعليق الدراسة، اليوم الأحد، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص.

تعليق الدراسة بسبب الأمطار

وأرجعت إدارة التعليم في جدة ذلك إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

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الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة، حمود الصقيران، أنه تم تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي.

وأشار إلى أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس بيشة

وفي السياق ذاته، قررت إدارة تعليم بيشة، التابعة لمنطقة عسير، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد، الموافق 9 من إبريل، في جميع مدارسها، ولجميع الطلاب ومنسوبي التعليم.

تقارير الأرصاد

وقالت “تعليم بيشة” في بيان، أوردته عبر “تويتر”، أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار الدراسة يوم الأحد 18 / 9 /1444هـ عن بعد عبر منصة مدرستي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 8 مناطق

وأضاف أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

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