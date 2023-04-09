سلطان بروناي دار السلام يصل جدة (صور)

تواصل – واس:

وصل جلالة السلطان حاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، اليوم إلى جدة.

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل سلطان بروناي دار السلام

وكان في استقبال جلالته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ” الوزير المرافق”، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.

ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام عماد بن عبد العزيز المهنا، ومدير عام المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد التقى جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، في العاصمة التايلندية بانكوك، نوفمبر الماضي، وذلك على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ( APEC ).

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون وفرص تطويره، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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