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الداخلية تصدر دليل إرشادات “المعتمرين” في العشر الآواخر من رمضان
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الداخلية تصدر دليل إرشادات “المعتمرين” في العشر الآواخر من رمضان

الداخلية تصدر دليل إرشادات “المعتمرين” في العشر الآواخر من رمضان

الداخلية تصدر دليل إرشادات “المعتمرين” في العشر الآواخر من رمضان
٠١:٤٨:٠٢ ص، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أصدرت وزارة الداخلية دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين والمصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 1444 هـ.

وتضمن الدليل تحديثًا لعدد من التعليمات والإرشادات التي أطلقتها مطلع الشهر المبارك، لتسهيل أداء النسك والصلاة بأمان ويسر وسهولة وطمأنينة.

كيفية الوصول إلى الحرم

واحتوى الدليل على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة، باستخدام حافلات النقل العام ومحطة القطار والسيارات الخاصة وسيارات الأجرة والنقل الترددي والسير على الأقدام، والتعريف بمواقف السيارات الخاصة ومواقعها.

الرسائل الإعلامية

ويوضح دليل المعتمرين الرسائل الإعلامية للوحات الإرشادية في الطرقات وعند أبواب الحرم المكي الشريف وفي ساحاته، إضافة إلى العديد من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء العمرة والصلوات بيسر وطمأنينة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية المعتمرين دليل الارشادات رمضان وزارة الداخلية

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