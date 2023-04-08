استفاد منها 30 ألفًا.. 166 درسًا علميًا بالمسجد النبوي من بداية رمضان

تواصل – واس:

أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 166 درسًا علميًا منذ بداية شهر رمضان لهذا العام, منها (22) درسًا باللغات غير العربية، حيث وصل عدد المستفيدين من هذه الدروس إلى أكثر من (30.000) مستفيد.

حلقات ودروس علمية

وتحرص الوكالة على إيصال رسالة الحرمين الشريفين من خلال تقديم الحلقات والدروس العلمية على مدار العام، وبعدة لغات داخل المسجد النبوي، وعبر منصة منارة الحرمين، حيث تم نشر 177 مادة توجيهية على مواقع التواصل الاجتماعي و۷ دروس عن طريق منصة منارة الحرمين، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدروس العلمية عبر المنصة 2016، إضافة لإهداء أكثر من 104.369 مادة توعوية لطلبة العلم.

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تعلم العلوم الشرعية

وعلى مدى كل العصور مثّل المسجد النبوي مقصدًا لطلبة العلم لتعلم العلوم الشرعية على هدي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله -محمد صلى الله عليه وسلم- ينهل منه المسلمون من شتى مشارق الأرض ومغاربها العلم الشرعي الصحيح والمنهج الوسطي السليم على يد العلماء والمشايخ من خلال الدروس العلمية المقدمة في المسجد النبوي.

هذا وتحرص وكالة شؤون المسجد النبوي على تطوير خدماتها العلمية والتوجيهية والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للمسلمين في شتى بقاع العالم.

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