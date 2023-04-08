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سحور ليلة الثامن عشر من رمضان.. فاهيتا الدجاج الصحية
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سحور ليلة الثامن عشر من رمضان.. فاهيتا الدجاج الصحية

سحور ليلة الثامن عشر من رمضان.. فاهيتا الدجاج الصحية

سحور ليلة الثامن عشر من رمضان.. فاهيتا الدجاج الصحية
٠١:٣٦:٠٨ ص، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تتنوع أفكار وجبات السحور الصحية، التي تعين الصائم على قضاء نهار رمضان، ولا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق.

وتعد فاهيتا الدجاج، من الأطباق التي يمكن الاعتماد عليها كوجبة سحور تحقق المعادلة “الصحية والخفيفة”، بطريقة إعداد سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت، كما يمكن إعدادهاوتقديهما في ساندويتشات، حسب “سيدتي”.

مقادير فاهيتا الدجاج

– صدر الدجاج : 1 كيلو (منزوع الجلد، مقطّع إلى شرائح)
– البصل : 2 حبة (حجم متوسّط، مقطّع إلى شرائح)
– الفلفل الأحمر : 1 حبة (مقطّعة إلى شرائح)
– الفلفل الأصفر : 1 حبة (مقطّعة إلى شرائح)
– الذرة : نصف كوب (معلّبة مغسولة ومصفاة)
– الفطر : كوب (طازج ومقطّع)
– رذاذ الطبخ : حسب الحاجة
– الفلفل الأبيض : ملعقة صغيرة
– الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة
– القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)
– فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
– كزبرة يابسة : ربع ملعقة صغيرة
– ملح : ملعقة صغيرة

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طريقة التحضير

1- وضع شرائح الدجاج والبصل والفلفل والذرة والفطر في وعاء

2- يتم رشّ القليل من رذاذ الزيت عليها، ثم إضافة الملح، والفلفل الأسود، والقرفة، والفلفل الأبيض، والكمون، والكزبرة.

3- تحريك المكونات جيدا حتى تتجانس، ثم ترك المزيج في الثلاجة لـ3 ساعات على الأقل

4- وضع مزيج الدجاج والخضار في مقلاة على حرارة متوسّطة حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم

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