سحور ليلة الثامن عشر من رمضان.. فاهيتا الدجاج الصحية

تتنوع أفكار وجبات السحور الصحية، التي تعين الصائم على قضاء نهار رمضان، ولا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق.

وتعد فاهيتا الدجاج، من الأطباق التي يمكن الاعتماد عليها كوجبة سحور تحقق المعادلة “الصحية والخفيفة”، بطريقة إعداد سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت، كما يمكن إعدادهاوتقديهما في ساندويتشات، حسب “سيدتي”.