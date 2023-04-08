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“الصيام جنة”.. برنامج جديد تطلقه الرئاسة العامة لشؤون الحرمين
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“الصيام جنة”.. برنامج جديد تطلقه الرئاسة العامة لشؤون الحرمين

“الصيام جنة”.. برنامج جديد تطلقه الرئاسة العامة لشؤون الحرمين

“الصيام جنة”.. برنامج جديد تطلقه الرئاسة العامة لشؤون الحرمين
٠١:٢٦:٥٧ ص، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة هيئة المسجد الحرام اليوم برنامج (الصيام جنة).

الصيام جنة

هو برنامج ميداني يعنى بتوعية زوار وقاصدي المسجد الحرام وتذكيرهم بشأن الصيام وحدوده المشروعة ودورها في تعزيز القيم الخلقية السامية وذلك ضمن مبادرة (الهيئة صديقة القاصدين) .

هدف البرنامج

وأوضح مدير إدارة هيئة المسجد الحرام محمد أحمد الشحيذي بأن البرنامج يهدف إلى توعية جميع القاصدين بالتسابق والتنافس بالأعمال الصالحة والطاعات طوال العام ولا سيما في شهر رمضان المبارك وفضل المحافظة على الطاعات والإكثار منها ، والحرص على توعية قاصدي المسجد الحرام .

خدمات شؤون الحرمين

وفي وقت سابق، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للحشود خلال العشر الأيام الأولى من شهر رمضان، بتقديم خدمات الإرشاد المكاني لأكثر من (10) آلاف مستفيد داخل المسجد الحرام.

مبادرة “إسألني”

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود فارس بن محمد المسعودي أن الإدارة أطلقت مبادرة بعنوان “إسألني” للرد على الاستفسارات، إضافة إلى متابعة أعمال خطة الحشود ورصد متغيرات الخطة بشكل يومي حسب ما تقتضيه كثافة القاصدين من المصلين والمعتمرين .

ملاحظات الحشود المتكررة

وأشار إلى أن الإدارة ترصد ملاحظات الحشود المتكررة على مدار الساعة ومتابعة اللوحات الإرشادية داخل أروقة المسجد الحرام وتوجيه الحشود حسب الخطة المعدة وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة ذات العلاقة، وتفعيل إرشاد القاصدين والمعتمرين داخل المسجد الحرام والتعريف بأقرب المصليات المخصصة للمصلين والمعتمرين وأماكن الخدمات والممرات المؤدية لوجهة القاصد.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم المسجد الحرام المعتمرين شؤون الحرمين

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