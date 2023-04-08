جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن أكثر من 100 وظيفة.. رابط التقديم

تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

طبيب التخدير العام.

جراحة تجميلية.

طبيب كلى.

جراح عام ، جراحة المخ والأعصاب.

طبيب عام – رعاية أولية للأطفال.

طبيب أطفال عام.

أخصائي العناية المركزة للبالغين.

كبار محلل الأعمال.

طبيب عام ، علم الديماتولوجيا.

منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين.

جراح القلب – القلب والصدر العام.

طبيب عام ، التخدير.

أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي.

استشاري مشارك – الجراحة العامة.

أخصائي ممارسة الأسرة.

طبيب عام ، الرعاية الأولية.

مستشار مشارك.

أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات.

جراح عام.

ممرضة سريرية متقدمة – عامة.

محلل معلوماتية.

كبير محللي أمن تكنولوجيا المعلومات.

معالج الجهاز التنفسي المشارك.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

لحملة الثانوية فأعلى بالرياض.. وظائف بمستشفى الملك خالد