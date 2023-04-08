جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن أكثر من 100 وظيفة.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
طبيب التخدير العام.
جراحة تجميلية.
طبيب كلى.
جراح عام ، جراحة المخ والأعصاب.
طبيب عام – رعاية أولية للأطفال.
طبيب أطفال عام.
أخصائي العناية المركزة للبالغين.
كبار محلل الأعمال.
طبيب عام ، علم الديماتولوجيا.
منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين.
جراح القلب – القلب والصدر العام.
طبيب عام ، التخدير.
أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي.
استشاري مشارك – الجراحة العامة.
أخصائي ممارسة الأسرة.
طبيب عام ، الرعاية الأولية.
مستشار مشارك.
أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات.
جراح عام.
ممرضة سريرية متقدمة – عامة.
محلل معلوماتية.
كبير محللي أمن تكنولوجيا المعلومات.
معالج الجهاز التنفسي المشارك.
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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