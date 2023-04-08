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جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن أكثر من 100 وظيفة.. رابط التقديم

جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن أكثر من 100 وظيفة.. رابط التقديم

جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن أكثر من 100 وظيفة.. رابط التقديم
٠١:١١:٢٩ ص، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

طبيب التخدير العام.

جراحة تجميلية.

طبيب كلى.

جراح عام ، جراحة المخ والأعصاب.

طبيب عام – رعاية أولية للأطفال.

طبيب أطفال عام.

أخصائي العناية المركزة للبالغين.

كبار محلل الأعمال.

طبيب عام ، علم الديماتولوجيا.

منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين.

جراح القلب – القلب والصدر العام.

طبيب عام ، التخدير.

أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي.

استشاري مشارك – الجراحة العامة.

أخصائي ممارسة الأسرة.

طبيب عام ، الرعاية الأولية.

مستشار مشارك.

أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات.

جراح عام.

ممرضة سريرية متقدمة – عامة.

محلل معلوماتية.

كبير محللي أمن تكنولوجيا المعلومات.

معالج الجهاز التنفسي المشارك.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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أخبار السعودية جونز هوبكنز أرامكو فرص وظائف

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