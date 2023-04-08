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تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس بيشة.. اليوم

تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس بيشة.. اليوم

تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس بيشة.. اليوم
٠١:٠٦:٢٧ ص، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم بيشة، التابعة لمنطقة عسير، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد الموافق 9 من أبريل، في جميع مدارسها، ولجميع الطلاب ومنسوبي التعليم.

حرصا على سلامة الجميع

وقالت “تعليم بيشة” في بيان، أوردته عبر “تويتر”، أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار الدراسة يوم الأحد 18 / 9 /1444هـ عن بعد عبر منصة مدرستي.

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توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع، في تقرير له أمس السبت، هطول أمطار رعدية (الربيعية)، مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة.

وأوضح المركز أن هذه الرياح، مثيرة للأتربة والغبار, جريان للسيـول, تساقط البرد, تشمل معظم مناطق المملكة, تبدأ من يوم غد الأحد إلى يوم الخميس القادم الموافق 18 – 1444/9/22 هـ.

هطول أمطار رعدية

وأشار التقرير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يومي الأحد والاثنين وتعاود يومي الأربعاء والخميس – بمشيئة الله تعالي – على مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الربوعة، ظهران الجنوب، البرك).

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