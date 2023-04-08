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⁧الأحوال المدنية⁩: 7 ضوابط لتعديل المهنة .. تعرف عليها
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⁧الأحوال المدنية⁩: 7 ضوابط لتعديل المهنة .. تعرف عليها

⁧الأحوال المدنية⁩: 7 ضوابط لتعديل المهنة .. تعرف عليها

⁧الأحوال المدنية⁩: 7 ضوابط لتعديل المهنة .. تعرف عليها
١٢:١٣:١١ ص، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن ضوابط تعديل المهنة، وذلك بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً، ويكون وفقاً للآتي:

7 ضوابط لتعديل المهنة

– يدون في حقل المهنة “موظف حكومي”، إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية

– يدون في حقل “موظف أهلي”، إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية

– يدون في حقل المهنة “متقاعد” من انتهت خدماته بالتقاعد

– يدون في حقل المهنة “متسبب” لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد

– يكون التعديل من “طالب – طالبة “، إلى “متسبب – ربة منزل” بموجب إقرار بذلك.

– يدون في حقل المهنة “تاجر – تاجرة”، من كان يحمل سجلاً تجاريا ساري المفعول.

– يدون في حقل المهنة “رجل أعمال – سيدة أعمال”، من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.

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اخبار السعودية الأحوال المدنية تعديل المهنة ضوابط تعديل المهنة

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