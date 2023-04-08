مواقيت الصلاة يوم 18 رمضان.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون الفجر

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 18 رمضان 1444 هجرية، الموافق 9 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:01 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:01، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:52 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:56 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 18 رمضان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأحد

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:49

المدينة – 4:46

الرياض – 4:17

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:23

المدينة – 12:24

الرياض – 11:55

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:48

المدينة – 3:52

الرياض – 3:24

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:38

المدينة – 6:41

الرياض – 6:13

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:38

المدينة – 8:41

الرياض – 8:13

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