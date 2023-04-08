أهم 10.. ضبط 13 شخصًا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف وتقلبات جوية شديدة تبدأ بعد ساعات

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم السبت، حتى قبل منتصف الليل، والتي جاء أبرزها كالتالي:

الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. المزيد هنا

هل أنت منهم؟.. تعرف على المحرومين من مكرمة رمضان الملكية

أعلن الضمان الاجتماعي المطور، بدء صرف معونة شهر رمضان “المكرمة الملكية”، أول أمس الخميس الموافق 15 رمضان 1444 هجرياً، الموافق 6 أبريل 2023 ميلادياً.. المزيد هنا

من غد وحتى الخميس.. توقعات هطول الأمطار “الربيعية” على معظم مناطق المملكة

توقعت المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، هطول أمطار رعدية (الربيعية), مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة.. المزيد هنا

تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية حول ضم مدة الخدمة

تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، مع سؤال أحد المواطنين حول عدم صرف مستحقاته قبل عمر الـ 60 عامًا.. المزيد هنا

فتح باب التوظيف على رتبة عريف وجندي أول في وزارة الداخلية.. رابط التقديم

الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية.. المزيد هنا

المرور تحذر قائدي المركبات من “المراوغة” وتكشف عقوبتها

حذّرت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات من المراوغة بين المركبات، مشيرة إلى أن المراوغة “تُفقد السيطرة على المركبة وتسبّب حوادِث فُجائية”.. المزيد هنا

المسموح والممنوع من الطعام لمرضى الكبد في رمضان

ينصح أطباء وأخصائيون باتباع نظام غذائي صحي لمرضى الكبد، ولا سيما في شهر رمضان، وذلك لأن الكبد يقوم بالعديد من الوظائف الحيوية المهمة للجسم.. المزيد هنا

حساب المواطن يحسم أمر السؤال الأكثر تكرارًا للمستفدين من الدعم

تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لـ”حساب المواطن” مع استفسار شخص حول، ضرورة إرفاق عقد الإيجار في بيانات التسجيل.. المزيد هنا

تعرف على أفضل أوقات الاعتكاف في رمضان

أوضح فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، أن الاعتكاف ليس له حد محدود، لكن الأفضل أن يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.. المزيد هنا

الدراسة عن بعد في “تعليم الطائف” والمحافظات التابعة لها.. غداً

أعلنت إدارة تعليم الطائف، اليوم السبت، تعليق الحضور غداً الأحد الموافق 9 من أبريل، بتعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.. المزيد هنا