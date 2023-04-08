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أفطر في رمضان بسبب المرض وتوفي قبل أن يقضي.. ما الحكم؟
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أفطر في رمضان بسبب المرض وتوفي قبل أن يقضي.. ما الحكم؟

أفطر في رمضان بسبب المرض وتوفي قبل أن يقضي.. ما الحكم؟

أفطر في رمضان بسبب المرض وتوفي قبل أن يقضي.. ما الحكم؟
١١:٤٧:٥٩ م، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال يتبين حكم الإنسان إذا أفطر في رمضان لعلة المرض، ثم مات دون أن يقضي ما عليه.

يقضي عنه وليه

وأوضح الفوزان أن الإنسان إذا مات بمرضه فليس عليه شيء، أما إذا أفطر بداعي المرض ثم شفي واستطاع الصيام، لكنه مات، فإنه يكمل عنه وليه، لقول النبي ﷺ : “من مات وعليه صيام صام عنه وليه”.

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كيفية القضاء عن المتوفى

وأوضح ابن باز -رحمه الله- أن السنة لأقرباء المتوفى أن يصوموا عنه، فإن كان قضاء رمضان صاموا عنه، وإن كان كفارة متتابعة صاموها متتابعة كشهرين متتابعين يصومها واحد متتابعة منهم يستحب له ذلك، فإن كان يوم واحد صامه عنه بعض أقاربه من رمضان أو نذر.

المقصود: أن السنة لأقاربه أن يصوموا عنه ما وجب عليه من الصيام إذا مات ولم يصم، سواءً كان من رمضان، أو من الكفارات، لكن إذا كانت الكفارة متتابعة ككفارة القتل كفارة الظهار صاموها متتابعة يصومها واحد؛ لأن التتابع يكون من واحد يوم بعد يوم متتابعة، نعم.

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