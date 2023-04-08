طريقة ألمانية للعلاج بالصيام.. (معجزات الصيام حلقة 3)

تواصل- فريق التحرير:

تتجلى إرادة الله في فرض الصيام على عباده المسلمين شهرًا في العام، ليس للعبادة فقط ولكن لمعجزات صحية لم يكن يعرفها الإنسان.

في هذا الإطار تقدم”تواصل” لقرائها الكرام، الحلقة الثالثة من 4 حلقات على مدار شهر رمضان الكريم، حلقة من كل أسبوع خصصناها لكم يوم السبت.

نرصد لكم فيها المعجزات الصحية من وجهة نظر طبية متخصصة “غير إسلامية”، للتأكيد أن هذه العبادة الربانية شهد لها البعيد قبل القريب.

ونبرز لكم معجزات إلهية لا يعرفها كثيرين عن كل ما يمس فرض الصيام بدءًا من الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، وحتى نوع الأكل الصحي على الإفطار الذي جاءت به السنة الشريفة. ومن هنا تتضح وتتجلى المعجزة في فرض الصيام.

دراسة ألمانية

كشفت دراسة ألمانية أن الصيام العلاجي له تأثير إيجابي على صحة الإنسان وقد يقي الجسم من أمراض القلب والأوعية الدموية والتهاب المفاصل وأمراض الجهاز الهضمي.

وقام الباحثون بدراسة التأثيرات الصحية للصوم العلاجي على طريقة “بوخينغر”، وذلك تحت إشراف البروفيسورة فراسنواز فيلهالمي دي توليدو، من عيادة بوخينغر فيلهلمي على ضفاف بحيرة كونستانس جنوبي ألمانيا، بالتعاون مع البروفيسور أندرياس ميكالسن من مستشفى شاريتيه برلين الجامعي.

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العلاج بالصيام

وقام 1422 شخصا باتباع برنامج للصيام العلاجي لمدة سنة واحدة لفترات تتراوح بين 4 و 21 يوما.

وقد نشرت مؤخرا نتائج الدراسة في مجلة “بلوس وان” العلمية الشهيرة.

نتائج التحاليل

وقام الباحثون بإجراء فحوصات الدم قبل نهاية فترة الصيام وأيضا بعدها. وبناءً على البيانات، لاحظ العلماء انخفاضا كبيرا في الوزن ومحيط البطن وضغط الدم.

كما تبين أن الصيام ساهم في تعديل نسبة الدهون والغلوكوز في الدم.

وبينما انخفضت مستويات الجلوكوز في الدم، زادت في المقابل نسبة الأجسام الكيتونية.

وأشارت الدراسة إلى أن الصيام عزز شعور الرفاهية العاطفية والجسدية لدى المشاركين.

شهادة المشاركين في الدراسة

أيد 93.2 بالمئة منهم فكرة الصيام لفترات طويلة. ومن بين 404 شخصا كان يعاني من صعوبات صحية كالتهاب المفاصل والكبد الدهني وارتفاع مستويات الدهون في الدم ومتلازمة التعب، أفاد 341 منهم وجود تحسن.

وذكر 93 بالمائة من المشاركين أنهم لا يشعروا بالجوع خلال فترة العلاج بطريقة بوخنغر للصيام.

أول ثلاثة أيام

وركزت الدراسة بشكل أساسي على آثار الصيام الجانبية. إذ أبلغ واحد في المئة من كافة المشاركين عن مشاكل واجهتهم أثناء الصيام كاضطرابات النوم والصداع والتعب أو آلام أسفل الظهر في بعض الحالات، خاصة في الأيام الثلاثة الأولى.

ما هي طريقة بوخينغر؟

وتعود طريقة بوخينغر التقليدية للطبيب الألماني أوتو بوخينغر (1878-1966).

وتنص إرشاداته على تغيير النظام الغذائي وتعزيز طاقة التجدد في الجسم عبر تناول عصير الفواكه والحساء على أن لا تتجاوز السعرات الحرارية يوميا 200 إلى 250 سعرة حرارية، إضافة إلى شرب لترين من الماء على الأقل.

ويتضمن برنامج الصيام نشاطات رياضية خفيفية في محيط طبيعي هادئ.

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