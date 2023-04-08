الدراسة عن بعد في “تعليم الطائف” والمحافظات التابعة لها.. غداً

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أعلنت إدارة تعليم الطائف، اليوم السبت، تعليق الحضور غداً الأحد الموافق 9 من أبريل، بتعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

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تعليم عسير

ومنذ أيام، أعلنَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليقَ الدراسة الحضورية في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

منصة مدرستي

وأشار تعليم عسير، إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.