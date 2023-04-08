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أمانة جدة تنجز 88% من مشروع تصريف مياه الأمطار بطريق الحرمين
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أمانة جدة تنجز 88% من مشروع تصريف مياه الأمطار بطريق الحرمين

أمانة جدة تنجز 88% من مشروع تصريف مياه الأمطار بطريق الحرمين

أمانة جدة تنجز 88% من مشروع تصريف مياه الأمطار بطريق الحرمين
١٠:٤١:٣٤ م، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنجزت أمانة محافظة جدة أكثر من 88% من أعمال مشروع حلول تصريف مياه الأمطار – طريق الحرمين (الجزء الأول) بحي النخيل في المنطقة الواقعة من طريق الملك عبدالله إلى طريق فلسطين.

93.442 مليون ريال

يأتي ذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة, والتي تُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي السياق ذاته، أوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار، غسان بن عبدالله الزهراني، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بأكثر من 93.442 مليون ريال، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ نحو 5.76 كيلومتر مربع.

أهداف حلول تصريف الأمطار

ويهدف إلى تنفيذ حلول لتصريف الأمطار لكامل حي النخيل ولمنطقة شمال أبرق الرغامة امتدادا إلى شارع فلسطين، والذي سيساهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة.

ومن ضمن المستهدفات أيضا، رفع مستوى السلامة للسكان والممتلكات في المناطق المستهدفة، كما يزيد من نسبة تغطية شبكات تصريف مياه الأمطار في مدينة جدة.

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إنشاء 6 شبكات فرعية

وفي الوقت نفسه، بين الزهراني أن الأعمال تجري باستخدام الحفر المفتوح وتتضمن إنشاء 6 شبكات فرعية يصل متوسط أطوالها إلى 16.4 كم، وتعتمد بشكل رئيسي على تصريف مياه الأمطار بالاعتماد على ميول الأرض الطبيعية إلى مجرى القناة الممتدة من سد أم الخير.

ثلاث مضخات

كما سيشتمل العمل على تركيب 181 منهلا، و 227 مصيدة أمطار، بالإضافة إلى إنشاء محطتي رفع بقطر 7 أمتار وعمق 11 مترا.

حيث تحتوي كل محطة على ثلاث مضخات بهدف ضمان رفع أكبر كمية من التدفقات وتصريف المياه في المناطق المنخفضة إلى القناة مباشرة، مشيراً إلى أن المشروع يعمل على تنفيذه أكثر من 185 يدا عاملة.

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أخبار السعودية اليوم أمانة جدة طريق الحرمين مشروع تصريف الأمطار

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