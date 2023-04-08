الاحتلال يؤجج العنف ويصادق على إقامة وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

تواصل – واس:

حذّرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من خطورة مصادقة الاحتلال على إقامة ستة مخططات استيطانية، تضم 543 وحدة استيطانية، ستقام على أراضي الفلسطينيين في مدينتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

أحياء استيطانية جديدة

وأفادت هيئة مقاومة الجدار أن المخططات الاستيطانية تضم إقامة أحياء استيطانية جديدة، وتوسيع مستوطنات قائمة، بهدف الاستيلاء على 1188 دونماً من أراضي الفلسطينيين، لقطع التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية.

سياسة الضم التدريجي

من جانبه، أكد منسق التوثيق ومقاومة الجدار أمير داوود أن المخططات الاستيطانية الجديدة تتضمن إعادة هيكلة المستوطنات المحيطة بنابلس ورام الله، وشق طرق التفافية، وذلك لخلق واقع استيطاني، يمنع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، مؤكداً أن الاحتلال يواصل تطبيق سياسة الضم التدريجي عبر تكثيف الاستيطان.

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