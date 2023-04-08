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4 آلاف عامل و500 معدة لمواجهة الأمطار الغزيرة بالمسجد الحرام

4 آلاف عامل و500 معدة لمواجهة الأمطار الغزيرة بالمسجد الحرام

4 آلاف عامل و500 معدة لمواجهة الأمطار الغزيرة بالمسجد الحرام
١٠:١٦:٥٩ م، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المسجد الحرام، خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار على المسجد الحرام، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام.

200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة

وجنّدت الرئاسة ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية أكثر من 200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام اليوم.

ووجّه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالتأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار تأهبًا للحالة المطرية التي نبه عنها المركز الوطني للأرصاد عن شمولها مكة المكرمة وضواحيها، خصوصًا مع كثافة أعداد المصلين والعمار في بيت الله الحرام خلال الشهر الفضيل.

تسخير كل الإمكانات

وشدد معاليه على أهمية بذل أقصى الجهود وتسخير كل الإمكانات والتزام الأهبة والاستعداد حرصًا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين والتناغم والتكاتف مع الجهات ذات العلاقة كافة، وتكثيف جهود وكالات الرئاسة العاملة بالحرم المكي الشريف.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد المسجد الحرام شؤون الحرمين طوارئ

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