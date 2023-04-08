تواصل – واس:

نفذت أمانة منطقة الجوف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة 2410 جولات ميدانية لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة ورفع مستوى الإصحاح البيئي بمدينة سكاكا خلال الربع الأول من العام 2023م.

القضاء على الكلاب الضالة

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الحملات تستهدف القضاء على الكلاب الضالة، ومكافحة البعوض والذباب والحشرات الناقلة للأمراض، وتعقيم وتطهير الشوارع والأحياء وحاويات النفايات والمستنقعات وبؤر توالد الحشرات، بمشاركة 9 فرق للمكافحة مزودة بالمعدات وأحدث تجهيزات الرش الآلي للمبيدات، وفرقتين للرصد والاستكشاف، و38 كادرا فنيا، و4 سيارات، مشيرا إلى معالجة وإغلاق 97 بلاغا واردا.

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11 ألف شهادة صحية بالطائف

وفي وقت سابق، أصدرت أمانة الطائف خلال الشهرين الماضيين أكثر من 11 ألف شهادة صحية، للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة مثل المطاعم ومحلات تداول الأغذية وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وخلافه.

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أهداف إصدار الشهادة الصحية

وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإصدار هذه الشهادات للعاملين في المهن التي تمس صحة المستهلك لضبط المستوى الفني والصحي للعاملين، ومنع عوامل التسمم الغذائي، ونشر الوعي الصحي في المرافق التجارية.

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إجراءات الحصول على الشهادة الصحية

وقد تم تسهيل إجراءات الحصول على الشهادة الصحية للعاملين عبر منصة (بلدي)، حيث يتم التحقق من رخصة المحل ومهنة العامل حسب إجراءات أمانة الطائف، ويحضر العامل ما يثبت إجراء الفحص الطبي، واجتياز التثقيف الصحي وفق قوائم المهن المشمولة ببرنامج التثقيف الصحي، ويستخرج الشهادة بكل يسر.

ويعد استخراج الشهادة الصحية من المتطلبات الأساسية للعاملين في الأنشطة الغذائية، ويمكن للمرافق التجارية الراغبة في الاطلاع على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية .

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