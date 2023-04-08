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مشاهد تحبس الأنفاس.. حفار معلق بالسلاسل بعد انهيار جسر في دولة أوروبية
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مشاهد تحبس الأنفاس.. حفار معلق بالسلاسل بعد انهيار جسر في دولة أوروبية

مشاهد تحبس الأنفاس.. حفار معلق بالسلاسل بعد انهيار جسر في دولة أوروبية

مشاهد تحبس الأنفاس.. حفار معلق بالسلاسل بعد انهيار جسر في دولة أوروبية
١٠:٣٩:٤٥ م، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات تحبس الأنفاس لانهيار جسر في دولة أوروبية، بينما ظل الحفار المستخدم في عملية الحفر معلقا بالسلاسل.

هدم أحد لجسور

ويعد المقطع المتداول، من أكثر مقطع متداول في إسبانيا، وتم التقاطته من منطقة (إل بيرثو) لحفّار يقوم بهدم أحد الجسور.

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سلاسل ضخمة

وخلال عملية التكسير انهار الجسر في الوادي وبقي الحفار متعلق بالسلاسل الضخمة التي تمسك به.

وتم تداول المقطع بشكل كثيف بسبب المخاطر التي يواجهها العمال رغم قلة رواتبهم، وسط مطالبات في إسبانيا برفع أجور العمال لاسيما في المهن الخطرة التي تهدد حياتهم، كما ظهر في المقطع المتداول.

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إسبانيا انهيار جسر انهيار جسر في إسبانيا حفار

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