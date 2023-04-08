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إنفاذاً للاتفاق بين المملكة وإيران.. الفريق الفني السعودي يصل إلى طهران لمناقشة آليات إعادة افتتاح السفارة والقنصلية
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إنفاذاً للاتفاق بين المملكة وإيران.. الفريق الفني السعودي يصل إلى طهران لمناقشة آليات إعادة افتتاح السفارة والقنصلية

إنفاذاً للاتفاق بين المملكة وإيران.. الفريق الفني السعودي يصل إلى طهران لمناقشة آليات إعادة افتتاح السفارة والقنصلية

إنفاذاً للاتفاق بين المملكة وإيران.. الفريق الفني السعودي يصل إلى طهران لمناقشة آليات إعادة افتتاح السفارة والقنصلية
٠٩:٤٣:٥٤ م، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

وصل الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى العاصمة طهران.

يأتي ذلك إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك لكلٍ من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، التي جرت في عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين بتاريخ 6 أبريل 2023م.

تسهيل مهمة الفريق السعودي

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والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق عن شكره لرئيس المراسم السفير هوناردوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق، فيما أعرب هوناردوست عن استعداد بلاده وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.

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الكلمات الدلالية:
إيران الرياض المملكة سفارة المملكة طهران قنصلية المملكة

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