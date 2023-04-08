“معادن” تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

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أعلنت شركة التعدين العربية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

متخصص، مصادر والتعاقد. مشرف مواد أولية. أخصائي أول علوم البيانات. ممثل أول الخدمات اللوجستية والدعم. والمزيد…

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نبذة عن “معادن”

شركة مساهمة سعودية، تأسست في الثالث والعشرين من مارس عام 1997، برأس مال يبلغ تسعة مليارات ومئتان وخمسين ريال ، يتركز اهتمام معادن على نشاط الذهب الذي يشمل تشغيل خمسـة مناجم للذهب هي: مهد الذهب، والحجار، والصخيبرات، وبلغة، والأمار.

طريقة التقديم:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).