“معادن” تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة التعدين العربية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- متخصص، مصادر والتعاقد.
- مشرف مواد أولية.
- أخصائي أول علوم البيانات.
- ممثل أول الخدمات اللوجستية والدعم.
- والمزيد…
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نبذة عن “معادن”
شركة مساهمة سعودية، تأسست في الثالث والعشرين من مارس عام 1997، برأس مال يبلغ تسعة مليارات ومئتان وخمسين ريال ، يتركز اهتمام معادن على نشاط الذهب الذي يشمل تشغيل خمسـة مناجم للذهب هي: مهد الذهب، والحجار، والصخيبرات، وبلغة، والأمار.
طريقة التقديم:
أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).