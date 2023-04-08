السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“معادن” تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
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“معادن” تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

“معادن” تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

“معادن” تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
٠٥:٠٥:٤٤ م، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. متخصص، مصادر والتعاقد.
  2. مشرف مواد أولية.
  3. أخصائي أول علوم البيانات.
  4. ممثل أول الخدمات اللوجستية والدعم.
  5. والمزيد…

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نبذة عن “معادن”

شركة مساهمة سعودية، تأسست في الثالث والعشرين من مارس عام 1997، برأس مال يبلغ تسعة مليارات ومئتان وخمسين ريال ، يتركز اهتمام معادن على نشاط الذهب الذي يشمل تشغيل خمسـة مناجم للذهب هي: مهد الذهب، والحجار، والصخيبرات، وبلغة، والأمار.

طريقة التقديم:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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