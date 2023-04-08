السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد ماذا فعل مسلمو بريطانيا بالتمور التابعة للاحتلال؟
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شاهد ماذا فعل مسلمو بريطانيا بالتمور التابعة للاحتلال؟

شاهد ماذا فعل مسلمو بريطانيا بالتمور التابعة للاحتلال؟

شاهد ماذا فعل مسلمو بريطانيا بالتمور التابعة للاحتلال؟
٠٥:٠٣:٣٢ م، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق قيام أحد الشباب المسلم في بريطانيا بوضع ملصقات مقاطعة على التمور التابعة للاحتلال.

وأظهر الفيديو شابًا مسلمًا يضع ملصقات على عبوات تمور من إنتاج شركات تابعة لدولة الاحتلال، حيث حملت الملصقات علم فلسطين، مؤكدًا أن الاحتلال يسرق خيرات فلسطين وينسبها إلى نفسه.

ولاقى الفيديو رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد كثيرون ما فعله الشاب ومن يقوم بمثل فعلته، من أجل مقاطعة منتجات دولة الاحتلال.

مقاطعة في أمريكا

والعام الماضي، أطلق ناشطون متضامنون مع القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية حملة لمقاطعة التمور المستوردة من أسواق الاحتلال، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

قاطعوا تمور دولة الاحتلال

وأعلنت مؤسسة (مسلمو أمريكا من أجل فلسطين) عن حملتها المتجددة سنويًا، قبل شهر رمضان من كل عام، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم “# قاطعوا_التمور_الإسرائيلية”.

وقالت المؤسسة إن “المقاطعة فعالة للغاية، حيث انخفضت حصة السوق الأمريكية من واردات التمور الإسرائيلية إلى 16.5% عام 2021”.

أسباب المقاطعة

وعن أسباب المقاطعة، قالت المؤسسة في بيان لها على موقعها الإلكتروني إن “نحو 60% من التمور الإسرائيلية تُزرع في مستوطنات غير شرعية على أراضٍ فلسطينية وباستخدام الموارد الطبيعية المسروقة مثل المياه”.

وأضافت المؤسسة أن العمال الفلسطينيين المضطرين للعمل في هذه المزارع بسبب حاجتهم المادية “يتقاضون أجورًا زهيدة ولا يتم تعويضهم عن عملهم الشاق”.

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الكلمات الدلالية:
الاحتلال التمور متاجر بريطانيا مسلمو بريطانيا

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