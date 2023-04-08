السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
فان بيرسي يتصدر الترند.. هل أعلن إسلامه؟
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فان بيرسي يتصدر الترند.. هل أعلن إسلامه؟

فان بيرسي يتصدر الترند.. هل أعلن إسلامه؟

فان بيرسي يتصدر الترند.. هل أعلن إسلامه؟
٠٤:٥٥:٢٣ م، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر اسم لاعب كرة القدم الهولندي الشهير روبين فان بيرسي، محركات البحث ووسائل الإعلام، كما راج بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسائل إعلام تؤكد

وتناقلت مواقع إلكترونية ووسائل إعلام أنباء عن اعتناق بيرسي دين الإسلام، كما ذاع أن نجم منتخب هولندا السابق، متزوج من بشرى البالي، وهي امرأة هولندية من أصل مغربي، مسلمة.

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من هو فان بيرسي؟

روبين فان بيرسي، مواليد 6 من أغسطس عام 1983، هو لاعب كرة قدم هولندي سابق، يعتبر من أبرز المهاجمي، لعب في الدوري الهولندي الممتاز مع نادي فينورد في مركز الهجوم، كما قاد منتخب هولندا.

ولعب بيرسي لأندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد وأرسنال في بريطانيا، وفنربخشة التركي، فضلا عن فينورد وآيندهوفن في هولندا.

حقيقة اعتناق الإسلام

أكدت وسائل إعلام أن النجم الهولندي فان بيرسي يلتزم الصمت، ولا يصرح عن معتقداته الدينية، كما لم يشاهد فان بيرسي يتناول المشروبات الكحولية في أي حفل يخص توزيع جوائز كرة القدم.

إلا أنه لم يؤكد خبر اعتناقه الإسلام، بشكل رسمي، لا على لسانه شخصيا، أو عبر السوشيال ميديا، أو حتى على لسان أحد من أفراد عائلته أو معاونيه.

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