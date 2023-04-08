حساب المواطن يحسم أمر السؤال الأكثر تكرارًا للمستفدين من الدعم

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لـ”حساب المواطن” مع استفسار شخص حول، ضرورة إرفاق عقد الإيجار في بيانات التسجيل.

ورد الحساب على موقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه :” يمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي- خاص)”.

وتابع :” وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند”.

انتهاء عقد الإيجار

وفي وقت سابق، كشف “حساب المواطن” عن الإجراء الذي يتعين على المستفيد من برنامج الدعم اتخاذه عند انتهاء عقد الإيجار.

وقال حساب “خدمة المستفيدين” عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار حول ما إذا كان يلزم تجديد عقد الايجار عند انتهائه للحصول على “حساب المواطن”، إنه “وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك”.

وأوضح أنه يتم مراجعة البيانات بشكل دوري، محددًا الخطوات التي يجب اتباعها عند انتهاء العقد على النحو التالي:

-يجب عليك التوجه الى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات).

-اختيار نوع المرفق “عقد إلكتروني موحد من شبكة إيجار”.

-ثم الضغط على أيقونة “حفظ”.

-سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

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الإعلان عن نتائج الأهلية للمستفيدين

وحدد برنامج “حساب المواطن”، آلية الإعلان عن نتائج الأهلية للمستفيدين، في أعقال بدء تلقي طلبات الاعتراض على الدفعة 63 لشهر فبراير،

وأضافت “خدمة المستفيدين” ردًا على سؤال عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أنه “سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية)”.

وكان حساب المواطن أعلن في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 63.

وأتاح البرنامج الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: (اضغط هنا)

وكان برنامج “حساب المواطن” كشف الخميس الماضي عن تفاصيل الدفعة الـ 63 لشهر فبراير 2023. وأوضح أنه تم صرف 3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير.

خطوات التعرف على سبب “عدم الأهلية”

كشف برنامج “حساب المواطن” عن خطوات معرفة سبب “عدم الأهلية” للمتقدمين للحصول على الدعم.

وحدد البرنامج في رده على تساؤلات العديد من المستبعدين لعدم الأهلية، عبر حساب “خدمة المستفيدين” في موقع “تويتر”، طريقة معرفة اسباب عدم الأهلية على النحو التالي:

-عن طريق حسابك في البوابة الالكترونية (دراسة الأهلية ،أسباب عدم أهلية العائل).

-يلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الاهلية الظاهرة وإرفاق المستندات إن وجدت وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية.

-يكون ذلك في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

يمكن برنامج حساب المواطن الذين رفضت طلباتهم، تقديم اعتراض من خلال الخطوات الأتية:

ادخل إلى موقع حساب المواطن الرسمي.

انقر على زر الدورة الأهلية.

تحقق من حالة الأهلية وكود الخطأ ومعرفة سبب الرفض.

انقر على زر الاعتراض على الدورة الأهلية.

ارفع المستندات المطلوبة والتي توضح أهلية المتقدم.

انقر على طلب اعتراض الأهلية في حساب المواطن.

وتتم دراسة الطلب في غضون 15 إلى 90 يومًا، وفي حالة كان المتقدم يستحق الدعم يتم صرف جميع المبالغ المتأخرة مع الشهر الجديد عند الصرف.

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طريقة أخرى للاعتراض

يتيح “حساب المواطن” أيضًا تقديم الشكاوى والمقترحات واعتراض الأهلية على رقم حساب المواطن وهو 19912، حيث تعمل خدمة العملاء في حساب المواطن من الأحد إلى الخميس، من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وأوضح “حساب المواطن”، أنه يمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك “دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة”.

وأودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وصرح البرنامج في وقت سابق بأن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

وقال: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa”.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.