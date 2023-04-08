السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تعرف على أفضل أوقات الاعتكاف في رمضان
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تعرف على أفضل أوقات الاعتكاف في رمضان

تعرف على أفضل أوقات الاعتكاف في رمضان

تعرف على أفضل أوقات الاعتكاف في رمضان
٠٨:٤٨:٢٣ م، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، أن الاعتكاف ليس له حد محدود، لكن الأفضل أن يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

اعتكاف النبي ﷺ

وأورد الفوزان أن النبي ﷺ كان يعتكف في العشر الأخير من رمضان كلها، وإن استطاع المسلم أن يقتدي بالنبي ﷺ فلا بأس، وإذا اعتكف يوما أو يومين فلا بأس، فالأمر واسع ولله الحمد

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مستحب في رمضان

ولفت الفوزان إلى وجوب استحضار النية للجلوس في المسجد، بنية العبادة والذكر والقراءة ونحو ذلك، في العشر الأخيرة، أو العشرين الأول، أو في غير رمضان.

فالاعتكاف جائز في أي وقت لكن في رمضان آكد، وفي العشر الأواخر آكد.

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الاعتكاف في المسجد النبوي

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة المسجد النبوي، الأسبوع الماضي، عن إتاحة خدمة التسجيل للراغبين بالاعتكافِ في المسجد النبوي للعام الحالي.

وأوضحت أن التسجيل للراغبين بالاعتكافِ في المسجد النبوي سيكون متاحًا عبر تطبيق “زائرون”.

وأكدت أن هذه الخدمة تتيح للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي؛مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

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