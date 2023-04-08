في 6 خطوات.. طريقة إخفاء قصة سناب شات الخاصة بك

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يتيح تطبيق سناب شات، للمستخدمين تحديد أشخاص معينين يمكنهم نشر القصص، كما يمكن إخفاء قصة عن عدد معين من الأشخاص.

وإليك دليل تفصيلي حول كيفية إخفاء قصة سناب شات عن أشخاص محددين واختيار الأشخاص الذين يمكنهم جميعًا مشاهدة القصص.

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إخفاء قصة سناب شات

يوفر لك سناب شات القدرة على إخفاء قصتك على مدار 24 ساعة من بعض جهات الاتصال الخاصة بك. إليك كيفية القيام بذلك:

– افتح تطبيق سناب شات على هاتفك الذكي.

– انتقل إلى الملف الشخصي لأي شخص على سناب شات من خلال النقر على Bitmoji الخاص به.

– انقر الآن على زر القائمة ثلاثي النقاط المتاح في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

– حدد خيار إعدادات الخصوصية من القائمة المنبثقة المعروضة على شاشتك.

– بعد ذلك ، يمكنك إيقاف تشغيل التبديل لخيار My Story.

– اضغط على زر تم.

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