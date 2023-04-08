السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“معادن” تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
الصندوق العقاري يحدد ضوابط استمرار دعم منتج البناء الذاتي
الدفاع الروسية: مقتل 600 جندي أوكراني خلال 24 ساعة
شاهد ماذا فعل مسلمو بريطانيا بالتمور التابعة للاحتلال؟
فان بيرسي يتصدر الترند.. هل أعلن إسلامه؟
حساب المواطن يحسم أمر السؤال الأكثر تكرارًا للمستفدين من الدعم

الرئيسية

 /

تقنية

 /

في 6 خطوات.. طريقة إخفاء قصة سناب شات الخاصة بك

في 6 خطوات.. طريقة إخفاء قصة سناب شات الخاصة بك

في 6 خطوات.. طريقة إخفاء قصة سناب شات الخاصة بك
٠٤:٠٧:١٧ م، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يتيح تطبيق سناب شات، للمستخدمين تحديد أشخاص معينين يمكنهم نشر القصص، كما يمكن إخفاء قصة عن عدد معين من الأشخاص.

وإليك دليل تفصيلي حول كيفية إخفاء قصة سناب شات عن أشخاص محددين واختيار الأشخاص الذين يمكنهم جميعًا مشاهدة القصص.

اقرأ أيضا:

سناب شات يطور أدوات لمنع المحتوى الحساس للمراهقين

إخفاء قصة سناب شات

يوفر لك سناب شات القدرة على إخفاء قصتك على مدار 24 ساعة من بعض جهات الاتصال الخاصة بك. إليك كيفية القيام بذلك:

– افتح تطبيق سناب شات على هاتفك الذكي.

– انتقل إلى الملف الشخصي لأي شخص على سناب شات من خلال النقر على Bitmoji الخاص به.

– انقر الآن على زر القائمة ثلاثي النقاط المتاح في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

– حدد خيار إعدادات الخصوصية من القائمة المنبثقة المعروضة على شاشتك.

– بعد ذلك ، يمكنك إيقاف تشغيل التبديل لخيار My Story.

– اضغط على زر تم.

اقرأ أيضا:

خلل في سناب شات يحول حسابك من خاص إلى عام (فيديو)

الكلمات الدلالية:
تطبيق سناب تطبيق سناب شات سناب شات قصة سناب شات

مواد ذات صلة

المزيد
«فيسبوك» تُجبر المستخدمين على مشاهدة الإعلانات

«فيسبوك» تُجبر المستخدمين على مشاهدة الإعلانات

٠٩:٢٩ ص، الأربعاء، ١٠ أغسطس ٢٠١٦
«تويتر» تغلق خدمة «فاين» للفيديو نهائياً

«تويتر» تغلق خدمة «فاين» للفيديو نهائياً

٠٣:٥٦ م، الجمعة، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٦
في دقيقة واحدة.. 5 خطوات لحذف جميع البيانات من هاتف «الآيفون» قبل بيعه

في دقيقة واحدة.. 5 خطوات لحذف جميع البيانات من هاتف «الآيفون» قبل بيعه

١٢:٥١ ص، الأحد، ١٠ أبريل ٢٠٢٢
ثغرة في «كروم» تتيح السيطرة على هواتف «أندرويد»

ثغرة في «كروم» تتيح السيطرة على هواتف «أندرويد»

٠١:٥٧ ص، الأثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *