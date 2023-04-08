أكبر عملية تسريبات لوثائق سرية تشهدها حرب روسيا وأوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

نشرت صحيفة أمريكية، تحليلا لتسريب وثائق سرية خاصة بالحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين روسيا وأوكرانيا، والتي تشهد تحالفات وتدخلات من دول العالم، وعلى رأسها أمريكا وأوروبا التي تدعم كييف، والصين على الجانب الآخر، وتقف مع موسكو.

عبر تويتر وتليجرام

وتسربت الوثائق، أمس الجمعة، على تويتر وتيلجرام وDiscord ومنصة 4Chan، فيما أظهرت الوثيقة في المنصة الأخيرة خريطة مدينة باخموت والوضع الحربي فيها بالتفصيل.

وحسب “نيويورك تايمز”، قال مسؤول إن التسريبات الحربية شديدة السرية كانت تنشر بتدفق بسيط لكن بشكل ثابت دون انقطاع على وسائل التواصل.

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أعداد الضحايا

ورأى محلل أن عمليات التسريب كانت من فعل الروس لزرع حالة من عدم الثقة بين واشنطن وكييف، مشيرا إلى أن هذه التسريبات قد تملك الحقيقة لكن يشوبها الكثير من التزوير كنوع من التضليل.

وأظهرت التسريبات أن أعداد ضحايا الجيش الأوكراني أكبر من المُعلن فيما كانت أعداد ضحايا الجيش الروسي أقل من المُعلن.

اتهامات متبادلة

ومن جانبه، قال كايل والتر، رئيس شركة Logically البريطانية للأبحاث التي تتعقب المعلومات المضللة بأن حرب روسيا وأوكرانيا شهدت أكبر عملية تسريبات لوثائق سرية من أي حرب سابقة.

ومن ناحية أخرى، حملت أطراف روسية، مسؤولية التسريبات إلى واشنطن، واصفة أنه حملة ممنهجة ومفتعلة تقودها أمريكا للتشويش على جيشهم.