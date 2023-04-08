السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. بردية شرق السد الجوفي في تربة
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شاهد.. بردية شرق السد الجوفي في تربة

شاهد.. بردية شرق السد الجوفي في تربة

شاهد.. بردية شرق السد الجوفي في تربة
٠٣:٢٤:٥٤ م، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، تساقط كثيف لحبات البرد شرق السد الجوفي في مدينة تربة شرق محافظة الطائف صباح اليوم السبت.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

 

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الكلمات الدلالية:
الطائف برد بردية تربة سيول

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