مشهد مؤثر.. يطوف حاملًا أمه على كتفيه والأم تمسح على وجهه ورأسه

تواصل- فريق التحرير:

“حملته صغيرًا فحملها كبيرًا لكنه مهما فعل لن يوفيها حقها”، هكذا هو وصف المشهد المؤثر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يطوف حاملًا والدته على كتفيه.

وأظهر مقطع فيديو متداول شابًا يحمل والدته المُسنة على كتفيه ويطوف بها، في حالة من البهجة والفرحة، كما ظهرت الأم وهي تمسح على وجه ابنها ورأسه، حُبًا وحنانًا منها على ما يبذله في سبيلها.

ونال المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بما فعله الشاب مع والدته داعين الله بأن يكونا من المقبولين عنده.

واقعة سابقة

وقبل ذلك وثق مقطع فيديو تم تداوله من خلال الطواف بالكعبة المشرفة، رجلا يحمل والدته على ظهره.

يحمل أمه على ظهره أثناء الطواف:

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو لشاب أوزبكستاني يحمل والدته على ظهره ويطوف بها حول الكعبة المشرفة، وذلك أثناء تأديتهما مناسك العمرة.

ويظهر الفيديو الشاب الأوزبكستاني، وهو يحمل أمه وتعلو وجهه البسمة والفرحة وهو يطوف بصحن المسجد الحرام.

وحظي الفيديو بتقدير وإعجاب المعتمرين الذين رددوا عبارات :” ما شاء الله.. سبحان الله” أثناء مرور اشلاب بين جموع المعتمرين حول الكعبة.

يلبس أمه بدلة التخرج:

وقبل شهور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لطالب أفريقي تخرج من جامعة أديس بابا، والذي قام بإلباس أمه بدلة تخرجه؛ وحمل هو الحطب التي كانت تحمله طيلة حياتها ليكمل تعليمه.

وأظهر الفيديو الطالب الأفريقي أمام الكاميرا وقد ألبس أمه بدلة التخرج وحمل هو الحطب بديلا عنها.

وقام الطالب الأفريقي، الذي أراد أن يفتخر بأمه التي كافحت من أجله وتعبت ليصل ابنُها إلى هذه اللحظة؛ بإلباس أُمَّه ثوبَ التخرّج وقُلنسوةَ التخرّج وحمل عنها الحطب أمام جامعته، حيث حظي بتفاعل كبير وإشادة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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