6 أعشاب ومشروبات للوقاية من حساسية الربيع

تواصل – فريق التحرير:

يوضح الأطباء أن موسم الربيع يرتبط لدى البعض بأعراض الحساسية ومنها احمرار العين والتهاب الحلق، وسيلان الأنف.

وينصح الأطباء لذا ببعض الأعشاب الطبيعية لمحاربة الحساسية الربيعية الموسمية ومنها:

الوقاية من حساسية الربيع

1 – نبات القراص

يعمل نبات القراص كمضاد طبيعي للهستامين ، مما يساعد جهاز المناعة في الجسم على الاستجابة لمسببات الحساسية ويقلل من الأعراض مثل العطس وحكة العين.

ونبات القراص غني بفيتامينات A و C! تناول نبات القراص في شكل كبسولات أو اشرب شاي نبات القراص الطازج ثلاث مرات يوميًا.

2- البابونج

البابونج مضاد للالتهابات يساعد على تهدئة جفاف العينين والحكة. لراحة سريعة ، ضع أكياس شاي البابونج المبردة والمبللة على عينيك لمدة 3-5 دقائق.

3- نعناع

يعمل النعناع كمزيل احتقان قوي. نقع أوراق النعناع الطازجة أو المجففة في الماء المغلي لتحضير شاي يغسل الجيوب الأنفية ويجعل التنفس أسهل قليلاً.

اقرأ أيضا:

نصيحة مهمة لمن يعاني من حساسية النيكل

4- زنجبيل

يُعد الزنجبيل مع العسل مسكنًا طبيعيًا رائعًا للألم يمكن أن يساعد في علاج التهاب الحلق الملتهب. لتحضير كوب لطيف من شاي الزنجبيل ، يُطهى على نار خفيفة مقدار ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور حديثًا (أو ملعقتان صغيرتان من المسحوق المجفف) في كوب من الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق ، ويضاف العسل حسب الرغبة.

5- عسل

للعسل خصائص علاجية ومهدئة يمكن أن تساعد في تقليل أعراض السعال أو التهاب الحلق. تساعد ملعقة من العسل ، سواء بمفردها أو مع فنجان من الشاي ، على الشعور بالراحة.

6- الزعتر

يمكن أن يكون الزعتر مفيدًا للغاية عندما يتعلق الأمر بعلاج السعال والاحتقان والتهاب الحلق لأنه مقشع ومضاد للميكروبات.

انقع ملعقتين صغيرتين من الزعتر الطازج لصنع الشاي الخاص بك ، أو اشتر أكياس الشاي المعدة تجاريًا.

اقرأ أيضا:

للأمهات: طريقة مبتكرة تحمي طفلك من حساسية الفول السوداني