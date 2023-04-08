المسموح والممنوع من الطعام لمرضى الكبد في رمضان

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ينصح أطباء وأخصائيون باتباع نظام غذائي صحي لمرضى الكبد، ولا سيما في شهر رمضان، وذلك لأن الكبد يقوم بالعديد من الوظائف الحيوية المهمة للجسم.

وأعد الإخصائيون قائمة من المسموح به والممنوع من الطعام لمرضى الكبد، حسب ” ويب طب”.

قائمة الممنوعات

1- المحار النيئ أو غير المطهو جيدا

2- الأطعمة المالحة

يسبب تناول الكثير من الملح تفاقم تراكم السوائل في الجسم، وتورم الكبد.

3- الأطعمة المليئة بالسكريات

4- الأطعمة الدهنية

يسبب تناول الكثير من الدهون المشبعة زيادة محتوى الدهون في الكبد.

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قائمة الأطعمة المسموح بها

1- كميات معتدلة من الدهون الصحية

2- الفواكه والخضراوات وعصائرها

3- تناول الكربوهيدرات بشكل يتناسب مع كمية البروتين التي يتم تناولها، إذ يجب أن تكون الكربوهيدرات المصدر الرئيسي للسعرات الحرارية.

4- البروتينات النباتية، مثل: البقوليات

5- شرب الكثير من الماء، لمنع الجفاف ومساعدة الكبد على العمل بشكل أفضل

كما يجب الحرص على تناول الأدوية والفيتامينات الموصوفة (وخاصة فيتامين ب المركب، وفيتامين د) من قبل الطبيب، لعلاج انخفاض تعداد الدم، أو مشاكل الأعصاب، أو مشاكل التغذية الناتجة عن أمراض الكبد.