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فتح باب التوظيف على رتبة عريف وجندي أول في وزارة الداخلية.. رابط التقديم
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فتح باب التوظيف على رتبة عريف وجندي أول في وزارة الداخلية.. رابط التقديم

فتح باب التوظيف على رتبة عريف وجندي أول في وزارة الداخلية.. رابط التقديم

فتح باب التوظيف على رتبة عريف وجندي أول في وزارة الداخلية.. رابط التقديم
٠٢:٤٦:٠٩ م، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل برتبة (عريف، جندي أول) للرجال، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم التالية:

الرتب العسكرية:

عريف:

الدبلوم الصحي لمدة سنتين ونصف.

تخصص : مساعد طبيب أسنان.

جندي أول:

الدبلوم الصحي لمدة سنتين.

تخصص: مساعد طبيب أسنان.

الشروط:

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدبلوم ويفضل من لديه مؤهل أعلى.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

أن يكون لدى المتقدم بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء فترة التقديم.

الحصول على درجة (الدبلوم) بنفس التخصص الصحي بتقدير لا يقل عن (جيد).

ملاحظة:

تعبأ الحقول بمنتهى الدقة، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

موعد التقديم:

أوضحت الوزارة يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/09/17هـ الموافق 2023/04/08م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م.

للتقديم سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر – توظيف) خلال الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية فرص عمل وزارة الداخلية وظائف عسكرية

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