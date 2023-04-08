تطور مفاجئ.. 71 مقاتلة صينية تعبر الخط الأوسط لمضيق تايوان

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وزاة الدفاع في تايوان، اليوم السبت، أن 71 طائرة مقاتلة صينية، عبرت اليوم، الخط الأوسط لمضيق تايوان، في تطورات عسكرية تكشف عن توسع الصين نحو الجزيرة.

سفن حربية

وأرسلت بكين، أمس الجمعة، سفناً حربية إضافية ومروحية ومقاتلة إلى محيط تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها، بعد لقاء عقد الأربعاء بين رئيسة تايوان، تساي إنج وين، ورئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن ماكارثي.

وجابت ثلاث سفن حربية صينية المياه المحيطة بالجزيرة، كما أفادت وزارة الدفاع التايوانية، مضيفة أنَّ طائرة مقاتلة ومروحية مضادة للغواصات عبرتا منطقة الدفاع الجوي في تايوان، حسب “الشرق الأوسط”.

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رئيسة تايوان: توسع استبدادي

من جانبها، شددت رئيسة تايوان، على أن الجزيرة تواجه ما أسمته “توسعا استبداديا مستمرا”، بعد أن أعلنت الصين تدريبات عسكرية لثلاثة أيام، حسب “القبس”.

وأوردت إنج وين: “واجهنا في السنوات الأخيرة نزعة توسعية استبدادية مستمرة، وستواصل تايوان العمل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات العقلية المماثلة للدفاع بشكل مشترك عن قيم الحرية والديموقراطية”.

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الصين تحذر

وعلى الجانب الآخر، اعتبر المتحدث باسم الجيش الصيني، شي ييي، في بيان أن هذه المناورات هي “تحذير جدي من التواطؤ بين القوى الانفصالية التي تسعى إلى استقلال تايوان، والقوى الخارجية وأنشطتها الاستفزازية”.