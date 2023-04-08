لحملة الثانوية فأعلى بالرياض.. وظائف بمستشفى الملك خالد

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات لحملة الثانوية فأعلى، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

سكرتير تنفيذي (3 وظائف) ثانوية فأعلى.

مهندس مدني.

مسؤول إداري (ثانوية فأعلى).

مساعد باحث.

أخصائي جودة.

أخصائي استمرارية الأعمال.

ممثل خدمات المرضى (ثانوية فأعلى).

أخصائي قانوني.

أخصائي الشؤون الرياضية.

أخصائي حقوق المرضى.

صيدلي إكلينيكي.

محلل أعمال.

مساعد صيانة.

منسق المرافق والصيانة.

مسؤول المشتريات.

والمزيد …

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عن المستشفى :

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو مستشفى تخصصي حكومي يقع في مدينة الرياض بالمملكة، يقوم المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة بطب العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار، يعود إنشاء المستشفى إلى عام 1983م.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم متاح عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).