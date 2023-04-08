تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية حول ضم مدة الخدمة

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، مع سؤال أحد المواطنين حول عدم صرف مستحقاته قبل عمر الـ 60 عامًا.

وقال المواطن في سؤاله عبر “تويتر” :” أنا مسجل بتأمينات وأبي مستحقاتي ليه النظام يجبرني آخذ حقي لاتم عمري ٦٠ هذي مستحقاتي ليه وش المانع اني مستلمها وزين وضعي وانا لي مستحقات، وهل أقدر استلم تأميناتي وأنا موظف حكومي؟”.

12 شهرًا

ورد الحساب موضحًا أنه:” بإمكانك ضم الخدمة في حال انتقالك لعمل يخضع لأنظمة التقاعد المدني أو العسكري وذلك في حالة كانت المدة المسجلة ١٢ شهر و أكثر ، اما اذا كانت المدة أقل من 12 شهر يمكنك صرف المستحقات دفعة واحدة “.

طرق تقديم طلبات ضم المدد

وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طرق تقديم طلبات ضم المدد والخدمات، واحتساب المعاش بعد ضم المدد، كذلك خدماتها الأخرى عبر تطبيق التأمينات الاجتماعية، وخدماتها الإلكترونية.

وتوجد 3 طرق لتقديم طلبات ضم المدد هي:

تقديم الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول أو إلى أحد فروعها

عن طريق جهة العمل التي يعمل بها

إرسال طلبه بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة

تقديم الطلب اختياري

ويعتبر طلب ضم مدد الاشتراك حق اختياري للمشترك، فله طلب الضم من عدمه، ويحق للمشترك العدول عن طلب ضم خدماته حتى لو تمت الموافقة على طلبه، حسب “اليوم”.

ويشترط أن يتقدم بطلب العدول إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير، وأن يتقدم قبل انتهاء مدة اشتراكه في النظام الأخير.

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شروط ضم المدد والخدمات

1. ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشا

2. ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة

3. ألا يزيد عم المشترك على 59 عاما عند طلب الضم

4. ألا يكون المعاش في النظام قد استحق بسبب العجز

5- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة.

المستندات المطلوبة

يتقدم المشترك بطلبه إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، بموجب النموذج المعتمد ( ضم1) ويرفق به صورة للهوية الوطنية، وصورة لقرار التعيين بالخدمة الأخيرة الخاضعة لنظام التقاعد، ومشهداً بأنه لا يزال على رأس العمل من جهته، أما من ترك الخدمة فيوضح ذلك في نموذج الضم.

أما إذا كانت المدة المطلوب ضمها خاضعة لنظام التقاعد فيتقدم المشترك بطلبه إلى المؤسسة العامة للتقاعد، بموجب النموذج المعتمد ( ضم1) ويرفق به صورة من الهوية الوطنية، وصورة من بيان مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية للمدة المطلوب ضمها، أو صورة لقرار الفصل من الخدمة المدنية، أو وثيقة الفصل من الخدمة العسكرية.

حساب المعاش بعد ضم المدد والخدمات

– يحسب معاش عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التأمينات الاجتماعية على أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين المحدد بموجب أحكام ذلك النظام.

– يحسب معاش آخر عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التقاعد المدني والعسكري على أساس الراتب الأخير في ذلك النظام مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول الاكتواري رقم (5) المرفق بالنظام. ويكون المعاش الإجمالي مجموع ناتج الفقرتين (أ+ب) .

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