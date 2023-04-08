أسعار الذهب اليوم تسجل ارتفاعًا طفيفًا بأسواق المملكة

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شهدت أسعار الذهب اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا، في أسواق المملكة، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 242.27 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 222.08 ريال.

جرام الذهب عيار 21 أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.99 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.70 ، وعيار 14 بـ 141.32 وعيار 12 سجل 121.13 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7534 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1696 ، وسعر كيلو الذهب نحو 242.267 .

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أسعار الذهب أمس

وفي السياق ذاته، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 242.18 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 222.00 ريال، أمس الجمعة.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.92 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.64، وعيار 14 بـ 141.27 وعيار 12 سجل 121.09 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7532 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1695، وسعر كيلو الذهب نحو 242.183.

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