أسعار الذهب اليوم تسجل ارتفاعًا طفيفًا بأسواق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
شهدت أسعار الذهب اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا، في أسواق المملكة، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 242.27 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 222.08 ريال.
جرام الذهب عيار 21
وبلغ سعر أوقية الذهب 7534 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1696 ، وسعر كيلو الذهب نحو 242.267 .
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أسعار الذهب أمس
وفي السياق ذاته، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 242.18 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 222.00 ريال، أمس الجمعة.
وبلغ سعر أوقية الذهب 7532 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1695، وسعر كيلو الذهب نحو 242.183.
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