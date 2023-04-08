السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
هل أنت منهم؟.. تعرف على المحرومين من مكرمة رمضان الملكية
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هل أنت منهم؟.. تعرف على المحرومين من مكرمة رمضان الملكية

هل أنت منهم؟.. تعرف على المحرومين من مكرمة رمضان الملكية

هل أنت منهم؟.. تعرف على المحرومين من مكرمة رمضان الملكية
٠٢:٠٣:١٨ م، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الضمان الاجتماعي المطور، بدء صرف معونة شهر رمضان “المكرمة الملكية”، أول أمس الخميس الموافق 15 رمضان 1444 هجرياً، الموافق 6 أبريل 2023 ميلادياً.

وأوضح الضمان عبر حسابه على موقع تويتر: ” أن الصرف يكون كالآتي : 1000 ريال للعائل 500 ريال لكل تابع”.

تفاصيل معونة رمضان

كشفت وزارة الموارد البشرية عن تفاصيل تتعلق بـ “معونة شهر رمضان” التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وتشمل المكرمة الملكية، صرف مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

كل المؤهلين في دورة الأهلية رقم 16

وأفاد حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للوزارة في موقع “تويتر”، أن “جميع التابعين المؤكدين في ملف الأسرة والمؤهلين في دورة الأهلية رقم (16) سيتم احتسابهم في معونة شهر رمضان”.

وردًا على ما إذا كانت المكرمة الملكية تشمل الضمان الاجتماعي المطور، قالت: “تشمل المكرمة جميع المستفيدين المؤهلين في الدفعة 16”.

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شروط الحصول على المكرمة الملكية

وأعلنت الوزارة عن الشروط التي يجب توافرها للحصول على المكرمة الملكية، ومنها:

-تستهدف بشكل رئيسي الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن.

-لا يزيد راتب الشخص المستفيد عن 3000 ريال.

-أن يكون من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي المطور.

-عدم امتلاك أي عقار أو سجل تجاري أو زراعي باسمه.

-تقديم وثيقة تثبت أن الشخص المستفيد مقيم داخل المملكة خلال الثلاث أشهر قبل موعد صرف المكرمة.

المحرومون من المكرمة

– من يزيد راتبه عن 3 آلاف ريال

– غير مستحقي دعم الضمان الاجتماعي

– من يمتلك عقار أو سجل تجاري أو زراعي

– المتواجدين خارج المملكة منذ أكثر من 3 شهور

رفع الشكر لخادم الحرمين

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خيراً على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين.

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