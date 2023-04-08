إنجاز علمي.. استخدم الذكاء الاصطناعي لتوقع الشلل الدماغي لدى الرضع

تواصل – واس:

توصلت جامعة جدة عبر مشروع بحث علمي لدراسة قياس مدى إمكانية التنبؤ المبكر بالشلل الدماغي لدى الرضع المصابين بنقص الأكسجة أثناء الولادة عن طريق تحليل إشارات الدماغ.

سن ما بعد الولادة

ويعد الأول من نوعه في البحث عن إمكانية التنبؤ المبكر للشلل الدماغي في سن ما بعد الولادة باستخدام تحليل إشارات الدماغ وخوارزميات تعليم الآلة، حيث أن الطرق المتبعة حالياً تكون عن طريق الاختبارات العصبية بعد ظهور الأعراض على الطفل.

تحليل إشارات الدماغ

وتم خلال البحث حساب مجموعة من المقاييس التي تعكس تعقيد الإشارات وتقيس اتصال الدماغ الوظيفي.

وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي شذوذًا عامًا في مخطط كهربية الدماغ عند الرضع المصابين بالشلل الدماغي مقارنة بنظرائهم غير المصابين.

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اختبار 26 رضيعا

كما أن جانب أن هذه المقاييس تضمن في مجموعة خورازميات لتعليم الآلة وتدريب النموذج عليها، ومن ثم اختبار مدى قدرته لتصنيف مجموعة مكونة من 26 رضيعًا؛ 6 منهم ظهرت عليهم أعراض الشلل الدماغي بعمر سنتين وفقاً للاختبارات العصبية والـ 20 المتبقيين لم يصابوا بالاضطراب.

وتم الحصول على أداء جيد للنموذج المقترح بدقة تصنيف تصل إلى 84.6٪، حساسية 83٪، نوعية 85٪ و 0.87 منطقة تحت المنحنى.

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خصائص وظائف الدماغ

وأثبتت الدراسة لهذه النتائج أن خصائص وظائف الدماغ التي تم قياسها استطاعت أن تميز بنجاح بين مجموعتي الرضع؛ لذلك يمكن اعتبار هذه الخصائص مؤشرات حيوية محتملة للشلل الدماغي.

وأصبح من الممكن استخدامها بعد اختبارها على عينة أكبر في التطبيقات السريرية العملية للتنبؤ المبكر بالشلل الدماغي.