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اليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
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اليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

اليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

اليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
٠١:٣٤:٠٧ م، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت الموافق 8 من إبريل، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.09 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.14

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أسعار العملات الأجنبية أمس

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.14

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رفع التصنيف الائتماني

وعلى صعيد آخر، علّقت وزارة المالية، في وقت سابق، على قرار وكالة فيتش (Fitch) برفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت المالية: “جاء تصنيف المملكة الائتماني انعكاسًا لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية، وتأكيدًا لقدرة اقتصادها على التكيّف مع التحوّلات العالمية”.

كانت “فيتش” أكدت أن إجمالي احتياطات المملكة الأجنبية المقارنة بمتوسط ‘AA، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط ‘A’.

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