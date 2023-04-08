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العاصمة المقدسة تتغلب على الزحام .. نقل 100 ألف طن من النفايات إلى المردم العام
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العاصمة المقدسة تتغلب على الزحام .. نقل 100 ألف طن من النفايات إلى المردم العام

العاصمة المقدسة تتغلب على الزحام .. نقل 100 ألف طن من النفايات إلى المردم العام

العاصمة المقدسة تتغلب على الزحام .. نقل 100 ألف طن من النفايات إلى المردم العام
١٢:٥٣:٣٧ م، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

قامت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بالإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات بحصر ونقل نفايات البلدية الصلبة منذ بدء شهر رمضان المبارك.

نقل النفايات إلى المردم العام:

وبلغت إجمالي النفايات الواردة إلى المردم العام 95402.3 طنا ونسبة النفايات العضوية 45.6٪ وذلك بمعدل 14535 رحلة نقل للمردم العام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لوكالة الانباء السعودية “واس” أن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على مضاعفة جهودها خلال شهر رمضان.

ونوه أن النفايات بلغت خلال النصف الأول من شهر رمضان ما يقارب من 100,000 طن وتم نقلها إلى المردم العام، كما بلغت نسبة النفايات العضوية من هذه الكمية مايقارب من 45% .

وأكد أن الأمانة تقوم بجهود كبيرة في مجال النظافة و إزالة ورفع النفايات، والقيام بتوزيع الفرق الميدانية في الأحياء والمناطق، خاصة المنطقة المركزية والمناطق المزدحمة، وذلك بما يتلائم مع الاعداد الغفيرة التي تتواجد في الأراضي المقدسة خلال هذه الأيام .

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الكلمات الدلالية:
العاصمة المقدسة المردم العام شهر رمضان نقل النفايات

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